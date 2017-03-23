不滿遭規勸 男子猛摔安全帽又襲警
宜蘭縣林姓男騎士日前只因不滿機車號牌髒污遭警方攔下規勸，竟猛摔安全帽又襲警。警方後來在林姓男子身上搜出已注射毒品使用過的針筒，全案移送法辦。
宜蘭縣政府警察局羅東分局開羅派出所警員15日在羅東鎮中山路3段見到林姓男子的號牌髒污，隨即攔查，要求出示證件，準備規勸。
「這樣也要取締？」林姓男子遭盤查時，不斷辯稱車牌還算乾淨，無髒污，抱怨連連，「這也不是什麼大事」。
當警員回應「什麼叫不是大事」後，林姓男子突然抓狂，取下頭上安全帽後，奮力往地上猛砸，之後再脫去身上雨衣，揮拳毆打警員。
警方說，經警力支援，林姓男子被制伏逮捕，過程中因林姓男子極力反抗造成2名警員雙手擦傷，就醫包紮無大礙。
警員之後林姓男子身上搜出1支已注射毒品使用過的針筒，雖然林姓男子聲稱這是之前使用後，一直放在身上沒丟棄的物品，否認施用毒品，但警方還是依規定採集尿液送驗，並依妨害公務罪嫌移送檢方偵辦。1060323
(中央社)
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