北韓射飛彈失敗 陸媒酸：技術不成熟
中共外圍官媒環球時報今天針對北韓日前試射飛失敗發表評論說，這次試射失敗，讓外界再次看到北韓飛彈技術的不成熟，北韓中遠程飛彈離通常意義的裝備部隊水準尚有較遠距離。
這則評論還直指，對北韓執行制裁是中國大陸「必須擔當的大國責任」。在這種情況下，中國大陸與北韓關係「將不斷冷淡下去，但走不到對抗的那一步」。
評論指出，國際制裁已對北韓發揮作用。一是使北韓獲得飛彈研發的資源變得更困難；二是由國際社會對制裁的態度逐漸靠攏，北韓更難突破制裁，這一壓力會產生「一些長期效果」；三是制裁會嚴重影響北韓發展核彈的相關經濟支撐，但短期不會危及北韓政權生存。
評論說，無論美國還是南北韓都「太不希望爆發戰爭了」，才會形成北韓如今不斷試射飛彈，國際制裁越繃越緊，但朝鮮半島仍維持和平的局面。
這則評論還說，中國大陸只要不徹底關閉與北韓邊界，不對北韓禁運糧食和日用品，不直接威脅北韓政權生存，平壤「就應珍惜」。但若北韓果真進行更多相關試射，中國大陸就應支持聯合國安理會把制裁提高一個級別，把邊界管得更緊，不給平壤留下懸念。
但評論強調，制止北韓發展核武是中國大陸對朝鮮半島政策的首要目標；而在任何情況下，中國大陸與北韓邊界都不應完全關閉，「糧食等人道主義物資永遠都可以從那裡通過」，立場需要十分堅定。1060323
(中央社)
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