同婚釋憲明辯論 12領域學者具名挺同婚

同婚釋憲案言詞辯論庭即將於明天登場，也是婚姻平權能否更向前一步的關鍵。挺同婚方將全程直播，昨並正式遞交12份「法庭之友意見書」，首見多領域專家學者具名挺同婚，認為民法不允許同婚已違憲；更有17名司法官聯名指出，另立專法將害法官承受「恐龍」罵名。

言詞辯論庭有4爭點，包括民法是否允許同性結婚，如為否定，是否違反憲法保障婚姻自由與平等權？另立非婚姻的其他制度是否符合憲法保障？挺同團體蒐集法學、政治、公衛、心理、精神醫學、臨床心理、宗教、司法官、性別領域專家學者支持意見，供大法官參考。

法學、政治與性別學界意見書指出，民法不允許同婚，已違反憲法保障婚姻自由與平等原則，婚姻家庭制度隨社會發展改變，內涵應與時俱進。憲法規定「無分男女」法律上一律平等，包涵性傾向、性別認同，若未能提出具體公共利益理由，不應限制同性伴侶進入婚姻。

由17名法官、檢察官聯名意見書也主張，另行制度除非享有權利義務與婚姻制度完全相同，否則將引發諸多爭訟，在僅能「依法」裁決下，極可能為歧視性立法而承受恐龍罵名。

心理、公衛學者則認為，多數研究顯示「同性戀不是病」、「家庭結構不等於家庭功能」、「同性家庭孩子與異性家庭孩子在發展上無異」，婚姻平權帶來正面社會影響遠大於負面影響，且婚姻平權有助台灣社會愛滋疫情的預防與醫療推動，增進社會對同志族群接納。

「身邊的牽手，只能是法律上的陌生人。」挺同團體也募集57份同志生命故事，列舉10項「未完成的權利清單」，包括勞動權益、社會福利、租稅、訴訟、醫療行為、財產繼承、身分變更等。憲法保障婚姻自由、平等權，同志卻遭排除，無法「執子之手，與子偕老」。

婚姻平權大平台發言人鄧筑媛表示，明天言詞辯論庭將全程直播，將由婚姻平權大平台總召集人呂欣潔、人權律師林實芳現場點評、解說，協助群眾理解專業法律文字；力推同婚初審過關的立委尤美女、許毓仁也將到場與談。

而正方發起「聚看」，反方堅持「拒審」，下一代幸福聯盟強調，社會淪為「一言堂」，社會沒有共識便強推同婚，恐對同志族群造成更大傷害；且婚姻制度是全民的事，應由具民意基礎的立法機關蒐集更多意見後再做決定。

(中時)