徵召選新北市長？賴清德：還沒成為黨的政策

被視為新北市長徵召的大熱門的台南市長賴清德，今天面對媒體追問，他表示，2018年9合一選舉，是台灣下一場重要選舉，各黨都嚴加戒備，全力以赴，民進黨當然也不例外，但目前談的初選、徵召或由總統直接提名等方式，都只是一種說法，還沒成為黨的政策。

賴清德多次被點名挑戰新北市長，他今天仍維持一貫說法，強調現在地方有很多重要政策、建設都進入關鍵期，如鐵路地下化、美術館、地震重建、會展中心等，目前他沒有其他計畫，要做的就是帶領市政團隊，全力做好每一件事，這比個人未來動向更重要。

(中時)