國道一號彰化溪州段又傳火燒車
繼昨天下午發生載菜的小貨車起火事故，國道一號高速公路南向222.5公里彰化溪州路段，今天上午10時36分許又傳火燒車事故，24歲王姓男子駕駛自小貨車自撞外側護欄後，衝出邊坡並起火燃燒，消防隊獲報緊急趕到現場將王男送醫，並將火勢撲滅，詳細肇事原因國道三隊調查中。
國道三隊交通組長賴協駿指出，初步研判，王姓駕駛疑似是因操作不當才會造成自小貨車失控撞出外側護欄卡在邊坡並起火燃燒，受傷的王男送往彰化秀傳醫院，初步知道手部受傷，仍在觀察中。
(中時)
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