WBC》3／23戰績 美國隊奪得隊史首冠

經典賽落幕，美國隊奪得隊史首冠。(美聯社)

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經典賽賽事全數落幕，逐日戰績一覽。

經典賽經近兩周的廝殺，最後由美國隊與波多黎各上演冠軍爭霸戰，但或許誰也沒料到，這場比賽竟變成美國隊的「Show Time」；打線有金斯勒(Ian Kinsler)2分炮領頭，全場狂掃13支安打，加上「對不起媽媽」的史卓曼(Marcus Stroman)7局無失分好投領銜，終場8比0完封波多黎各，精采奪得隊史首冠。

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此役美國跟波多黎各，不約而同再度啟用複賽時的先發投手上陣，但奪冠意志堅定的史卓曼，儘管面對母親的故鄉，非但不肯認輸，甚至在前6局還投出18上18下的「完全比賽」。而美國隊打者力挺他的好投，3上金斯勒擊出2分炮，接著第5、第7局又發動攻勢打進5分，投打戰力完全發揮下，歷經16年總算如願收下冠軍。

(中時電子報)