不滿亞泥採礦續挖20年 高志鵬槓經部

我要評比

經濟部展延亞泥新城山礦場20年採礦權，今天引發立委與社團不滿。立院經委會召委高志鵬要求撤銷，並祭出下週起週週排案審，槓上經濟部；經濟部澄清，沒有獨厚亞泥。

環保署長李應元去年上任提出擬停止亞泥太魯閣開礦，但經濟部3月14日核准亞泥20年採礦權展延，民進黨立委林淑芬等人批評這種做法跟國民黨有什麼不一樣，要求經濟部立即撤銷這項決定。

立法院經濟委員會召委、民進黨立委高志鵬說，經委會20日通過臨時提案要求經濟部凍結半年內礦權展延核定，並宣示這個會期內力拼礦業法修法，但經濟部卻火速核發亞泥20年採礦權展延，藐視國會。

高志鵬質疑，史上最顢頇的礦業法加上史上任期最久的礦務局長朱明昭，以史上最快的速度所通過的延展案，絕對無法接受。事件未釐清前，下週、每個禮拜都會排案審查，一定要讓這樣的情況絕對不會再發生。

他說，環境永續與國土正義同樣需要轉型正義，礦業法就是國土的轉型正義。

立委蘇治芬說，亞洲水泥新城山礦場60年來沒有經過環評加上日前的展延20年，總計80年「這是很恐怖」。她以嘉新水泥南澳與和平礦場審核期間分別是22月、26月，結果亞洲水泥僅3.5個月就通過，質疑經濟部為何獨厚亞洲水泥。

朝野立委與惜根台灣協會等近60個民間團體共同聲明，要求撤銷亞泥新城山礦區違法展延處分；踐行原基法諮商同意權，取得當地原住民族同意後才能核定；礦業權展延需依法重作礦業用地核定；建立並落實當地居民程序參與；礦業開發審查資料進度全面上網等5訴求。

經濟部礦務局副局長周國棟指出，依據礦業法第27條及31條辦理，採礦權展延需要徵詢14個機關意見，並根據礦務局審查意見要求業者補正，從申請到核發，時間長短並非礦務局能夠掌控。

周國棟表示，核准亞泥申請20年採礦權展延，主要是考量蘊藏量足夠，以及亞泥每年都有正常產出，沒有特別獨厚亞泥。1060323

(中央社)