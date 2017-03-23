高市再添自造者Maker基地 阿蓮國小揭牌
高雄市教育局與高雄師範大學科技學院合作建置「自造者基地」，今(23)上午10時在「北高雄創新學園」阿蓮區阿蓮國小，再成立全市第4所「FabLab-NKNU高師大自造者基地-高雄阿蓮基地」；教育局長范巽綠表示，預計5月高雄市將完成6所行星區域基地建置，輔導臨近中小學自造教育師資培訓。
范巽綠指出，自造者(Maker)著重做中學，讓孩子們相互分享， 培養解決問題的能力與經驗；FabLab-NKNU的基地建置，以「翻轉、創新、動手做」的創新理念，積極發展教學特色。期許阿蓮基地揭牌啟用，為北高雄注入創新活力，整合學校在地優勢開創新局，打造出特色品牌。
高雄市教育局引進高師大資源協助，已先後建置勝利國小、文山國小、忠孝國小與阿蓮國小4所行星區域基地，預計106年上半年，全市將有6所國小完成建置行星區域基地，包括將再成立吉東基地、大樹基地行星區域基地建置，以輔導臨近中小學培養創客達人，讓學校空間活化，透過資源共享培養自造教育師資。
今天在阿蓮國小成立的阿蓮基地，為北高雄第一所區域行星基地，負責輔導鄰近地區10所以上衛星學校，每年至少辦理84小時教師研習課程。行星基地以開放、共享為理念，提供教師技術諮詢與設備借用，扎根與深化在地自造教育。
阿蓮國小校長蘇聰榮說，自造教育是一種創意發想與實踐的教育，學生可以藉由自造教育課程學習解決問題，未來學校依據在地特性，緊密與在地與鄰近產業合作，共同培育自造人才，協助增加在地學生競爭力。
(中時)
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