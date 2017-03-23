九天民俗技藝團赴德演出，林佳龍說文化軟實力讓世界看到台中

九天民俗技藝團表演官將首，讓德國人了解台灣不僅是科技島，也是重視傳統文化技藝之處！（陳世宗攝）

和大工業董事長沈國榮（左二）贊助60萬元，期盼透過文化藝術演出，再一次展現台灣豐富的文化實力。（陳世宗攝）

台中市演藝團隊「九天民俗技藝團」，由台中市政府與我國駐德代表處牽線，3/26日至4/3日將遠赴德國柏林「德國－亞洲經濟論壇」晚會登台演出。市長林佳龍說，行銷台灣最好的方法是文化外交，九天民俗技藝團此次在台德交流亞洲經濟論壇上表演，文化軟實力跟高科技硬底子結合，將讓世界看到台中。

新聞局與九天民俗技藝團23日在市府台灣大道市政大樓共同舉辦赴德行前記者會，活動在九天民俗技藝團精彩的官將首表演中盛大開場，3位官將首結合臉譜彩繪、帽盔繡衣、鏗鏘有力的兵器操弄及華麗的舞蹈步法，相當震撼人心，充分展現台灣獨特的藝術文化。

市長林佳龍、立委洪慈庸、議員邱素貞、九天團長許振榮、和大工業公司董事長沈國榮等人今日皆出席記者會力挺；駐德大使謝志偉也特別錄製影片歡迎九天民俗技藝團到德國表演，對於林市長與市府新聞局用心促成給予極大肯定。出團經費獲外交部、文化部、市府文化局及民間等各界協助，和大工業沈董事長更贊助60萬元，期盼透過文化藝術演出，再一次展現台灣豐富的文化實力。

林佳龍指出，德國亞洲經濟論壇聚集350位亞洲、德國政商人士，涵蓋自動化生產、機器人運用及智慧城市等議題。台中打造智慧機械之都，行銷台灣最好的方法即是文化外交，九天技藝團一路從廟會表演發展到劇場演出，民俗技藝提升到文化藝術層次，是台灣文化軟實力的典範；此次受邀在國際論壇晚會上演出，將是「文化軟實力與高科技硬底子的結合」，讓世界看到台中。

謝志偉在影片中感謝林佳龍團隊的鼎力協助，促成九天民俗文化赴德演出，讓德國可以看見台灣保存傳統民俗文化，進一步發揚光大的努力。謝志偉指出，此次論壇聚焦智慧化城市，台中是台灣中部的第一大城，智慧機械產業發達，此次赴德表演，中央、地方政府合作，充分利用台中科技、經濟、文化優勢，將可突破外交困境。

立委洪慈庸感謝市府的促成與和大工業董事長沈國榮的大力支持，盼藉由台灣文化軟實力突破台灣在世界政治經濟上所遇到的困難，也藉機將專屬台灣的在地故事帶到德國，讓國際看到台中與台灣。

沈國榮表示，台灣在國際外交夾縫中求生存，此次九天到德國表演，將是台灣打開國際知名度的途徑。他有自信台灣的民俗技藝將對全世界造成震撼。

九天團長許振榮指出，表演力求在最短的時間內突顯台灣特色，台灣獨特的官將首與三太子表演，將與中國文化有所差異，呈現台灣故事，讓德國對台灣印象深刻。他更認為文化藝術之餘，最重要的就是在地教育，在林佳龍市長鼓勵下，專屬台中大肚山的大肚王故事，劇團正努力蒐集文獻、撰述編製中，身為台中的表演團隊，有使命呈現出專屬台中的故事，深化在地教育。

新聞局表示，此次九天在市府的推薦與外交部駐德代表處的安排下，將於3月28、29及31日分別在駐德代表處與德國國會友好餐敘、第2屆「德國－亞洲經濟論壇」晚會、德國國會國情說明會等3場活動中，將安排演出電音三太子及官將首等台灣陣頭文化。

(中時)