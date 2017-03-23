隔夜餐易致癌？切好水果沒營養 醫：沒科學根據
網路流傳「吃隔夜飯容易致癌」之說，許多人嚇得不敢再吃隔夜餐，就連水果也傳出先切好、冰進冰箱也容易導致養分流失，奇美醫學中心營養師朱恩琪指出，隔夜飯致癌說法並沒有科學根據，倒是要注意菜餚一旦反覆加熱，口感變差且營養較易流失，至於切好的水果則可裝在密封容器再冰，且需在3天內食用完畢
許多民眾習慣前一晚先將水果切好放進冰箱，隔天再食用，卻又擔心養分已經流失，朱恩琪說，2006年出版的第54卷12期《農業與食品化學雜誌》中，一篇名為「新鮮截切水果與整顆水果在儲存期間品質改變及營養素保留」的研究報告，實驗是研究者將新鮮的6種水果(芒果、鳳梨、奇異果、草莓、西瓜、哈密瓜)，以符合衛生標準的處理程序截切裝盒，再與整顆未切的水果一同儲存在攝氏5度C的冰箱中。
研究發現，切好的水果直到儲存第6天，維生素C、類胡蘿蔔素才有顯著流失，但最多不超過25%，多酚類更是沒有明顯流失，雖然切好的水果外觀並不如現切來得好看，但其實營養素的流失並沒有視覺效果來的嚴重。
她也建議，民眾將切好的水果裝在密封的容器後再放進冰箱裡，且需在3天內食用完畢，因水果暴露在高溫及空氣中易導致細菌孳生，比起營養素的流失，危害身體的風險更是大。
至於隔夜飯致不致癌？她則強調，目前尚無科學根據，但部分蔬菜的硝酸鹽含量較高，建議當餐吃完，蔬菜如莧菜、青江菜、高麗菜、油菜等，加工肉品、海鮮則有香腸、臘肉、火腿、鹹魚等，因可能讓硝酸鹽轉化為有致癌風險的亞硝酸鹽，雖然正常飲食要達到危害人體的劑量，有相當大差距，但仍建議優先吃完。
她提醒，若要放至隔夜，則以瓜果類、菇類、海藻及根莖類蔬菜較為適合，肉類及海鮮一定要煮熟透，並且不建議涼拌菜，因為在製作的過程中易遭受細菌汙染而變質，若保存條件不當也易造成食物中毒。
此外，隔夜飯雖不至於致癌，但反覆加熱除了讓口感較差，抗氧化營養素也較易流失，以營養角度來說當餐食用完畢是最佳，若無法當餐食用完的話也建議最慢2天內一定要食用完畢。
(中時)
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