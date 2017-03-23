偷廟賊到派出所借錢 巧遇廟方人員報案
台南市安南區慈聖宮21日廟內一隻金錢龜遭竊，海南派出所當晚約定被害人製作筆錄，這時偷竊的梁姓男子竟正好跑到警所向警方借錢，警方一眼認出他就是廟內監視器拍到的嫌犯，不費吹灰之力手到擒來，笑他是自投羅網。
43歲梁嫌是轄內治安人口，有偷竊、酒駕前科，他21日上午潛入國安街市場內的慈聖宮偷取一隻金錢龜，隨處變賣後，將所得花光買酒喝，到了晚間肚子餓到發慌，不得已再到派出所借錢買便當，卻剛好遇上正要來報案的廟方人員。
正在製作筆錄的警員晁自強邊看廟方監視器畫面，邊看梁男，不住稱「你好面熟喔」，梁男一開始否認，經過警方一陣曉以大義，以「舉頭三尺有神明，別動神明財物」苦勸，他才坦承缺錢到寺廟行竊。
警方表示，梁男並非遊民，家境尚可，他卻嗜酒兼好吃懶做，經常有脫序行為，前年還在海佃路與郡安路口，趁機車騎士通過時，將自己的單車丟出，製造假車禍，卻造成騎士受傷，遭警方逮捕。家人對他屢勸不聽，幾乎已半放棄。
梁男經常流連北區、安南區之間，幹些壞事小勾當令警方頭疼，他還不以為意，經常到警所向警方借錢買便當，這次犯案他還不放心上，大膽到警所借錢，立刻被警員認出，依照竊盜罪嫌函送地檢署偵辦。
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(中時)
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