英國國會外爆恐攻 事件時間軸一覽

我要評比

英國國會外今天發生恐怖攻擊，造成5人喪生，以下為美聯社整理的事件發展時間軸：

●下午2時55分（格林威治時間）：目擊者稱在國會附近聽到類似槍響聲；下議院會議臨時喊卡。

●下午3時05分：下議院議長李登頓（David Lidington）表示，1名男子在國會遭到警方擊斃。李登頓也說，「附近地區傳出發生進一步的暴力事件」。倫敦警方表示，警察獲報國會附近的西敏橋（Westminster Bridge）有槍擊事件後趕到現場。

●下午3時15分：李登頓表示，1名男子在國會攻擊1名警察後，已遭警方擊斃。

●下午3時35分：倫敦警方表示，就目前掌握的消息，暫且將國會的槍擊與持刀攻擊事件視為「恐怖攻擊事件」處理。倫敦都會區警察局聲明說此事尚未落幕，呼籲民眾遠離這個區域。

●下午3時50分：白宮表示，美國總統川普已聽相關簡報。川普在媒體前短暫露面，稱自己剛接獲消息，形容這是「大新聞」。

●下午4時30分：1輛車在國會附近的西敏橋上疑似衝撞行人後，1名醫師表示有1名女子喪生，另有10多人受傷，有些人傷勢「慘重」。

●下午4時50分：1名資深警官表示，倫敦國會攻擊事件已被宣告是恐攻，「全面反恐調查進行中」。

●下午5時10分：英國首相梅伊（Theresa May）將主持緊急內閣會議，商討因應對策。

●下午5時15分：英國港務官員表示，西敏橋出事後，他們已從泰晤士河（Thames River）救起1名女子。倫敦港務局表示，這名女性民眾受了傷，人還活著。

●下午5時50分：法國總統歐蘭德（Francois Hollande）和德國總理梅克爾（Angela Merkel）均聲援，表示與英國同在。

●下午6時05分：倫敦都會區警察局反恐首長表示，這起恐攻有4人喪命，包括1名歹徒和1名警察，另外約有20人受傷。國會已封鎖。當局仍在確認是否有其他歹徒涉案，不過當局認為應只有1名攻擊者。

●下午6時20分：白宮譴責倫敦攻擊事件，發言人史派瑟（Sean Spicer）稱川普已與英國首相梅伊通過話，還說白宮讚揚「英國警方和第一線救護人員反應迅速」。

●下午6時50分：2002年峇里島爆炸案中失去手足的英國保守黨國會議員兼外交部副部長艾伍德（TobiasEllwood），在現場為被刺重傷的警察口對口人工呼吸急救，被有些人稱為「英雄」。

●晚間7時55分：羅馬尼亞外交部表示，兩名羅馬尼亞人在倫敦西敏區致命攻擊中受傷，已經送醫治療。

●晚間8時08分：1架法國政府飛機今晚將飛到倫敦，把在英國國會攻擊中受傷的3名法國學生家屬，送到他們身邊。

法國總統歐蘭德是與英國首相梅伊通話後，在聲明中宣布這項行動。聲明又說，梅伊向歐蘭德證實，來自法國西部不列塔尼區（Brittany）的3名法國高中生在攻擊中受傷。

●晚間9時：英國首相梅伊（Theresa May）形容倫敦「恐怖攻擊病態且卑鄙」，表示將目標鎖定為國會並非偶然。

梅伊深夜在唐寧街首相辦公室外發表聲明表示，英國不會向恐怖與攻擊英國權力中心的嫌犯屈服。

梅伊堅稱，「明早國會將照常開議」，呼籲英國明天持續一同前進並一如往常地行動。

●晚間10時05分：法國艾菲爾鐵塔將熄燈，向倫敦恐攻受害者表達哀悼，以及傳達與英國人同在。

●晚間10時20分：白金漢宮官員表示，女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）將把替新蘇格蘭警場總部開幕的計畫延期。

●晚間10時30分：英國警方說，國會大廈外的恐攻造成5人死亡。反恐官員羅利（Mark Rowley）說，死者包括1名警察、3名民眾與攻擊者。他說，另有40人受傷。1060323

(中央社)