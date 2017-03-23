同婚釋憲24日言詞辯論 挺反同方齊出動

司法院大法官會議明早召開憲法法庭，就同志婚姻議題進行言詞辯論，反同團體今天表示，明早開庭前將上演行動劇抗議，挺同團體則會舉行直播解說點評。

大法官為審理台北市政府、男同志祈家威提的同婚釋憲案，憲法法庭定於3月24日上午9時，於司法院憲法法庭言詞辯論，開庭過程會在司法院網站進行直播。

台灣宗教團體愛護家庭大聯盟秘書長張守一表示，司法院昨天公布要參加言詞辯論的6位鑑定人，有很大偏頗，包括挺同婚者和挺專法者，卻沒有反方立場的鑑定人，能說清楚他們為何反對同婚，讓人質疑是護航，而非公平的釋憲。

張守一指出，是否允許同婚和同婚是否違憲是不同的議題，但現在已畫好靶，還只給兩枝箭，因此明早在憲法法庭開始前，可能會在司法院前召開記者會，也可能會上演行動劇抗議。

挺同婚的學生促進婚姻平權聯盟和台灣伴侶權益推動聯盟明天將舉行「婚姻平權全民守護活動」。伴侶盟秘書長簡至潔表示，明早憲法法庭開庭前，將陪同在婚姻平權這條路奮鬥超過30年的祁家威步入法庭，支持婚姻平權的民眾也可到場為祁家威打氣。

簡至潔指出，待憲法法庭開始後，將前往附近的呷米共食廚房，共同觀看開庭直播，現場也會有律師團成員幫忙解說，而開庭結束後，會再回到司法院前，律師團成員也會陪同祁家威共同召開記者會。

同樣挺同婚的婚姻平權大平台明天則會舉行全程直播點評，婚姻平權大平台總召呂欣潔和律師林實芳將在八德路上的「CLBC」觀看直播，並協助點評和說明，無法到場的民眾，可以透過「婚姻平權大平台」粉絲頁面瞭解最新狀況。1060323

(中央社)