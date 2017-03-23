同婚釋憲案憲法法庭辯論 邱太三將出庭

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同婚釋憲案，大法官明天上午開憲法法庭言詞辯論，網路同步直播。除聲請人台北市政府代理人廖元豪、台灣同志運動先驅祁家威，法務部長邱太三也將出庭，代表主管機關陳述立場。

釋憲案源於祁家威與男伴到台北市萬華區戶政事務所登記結婚被駁回，經行政訴訟後敗訴定讞，祁家威認為民法第4編親屬第2章婚姻規定「使同性別二人間不能成立法律上婚姻關係」有違憲之虞，聲請釋憲。

此外，身為戶政機關的台北市政府民政局，對現行民法親屬編等相關法令規定，婚姻限制為一男一女結合，為關心同志權益，對相關婚姻法令是否憲法保障人民的自由權、平等權等問題，也聲請大法官解釋。

本案聲請人廖元豪、和祁家威明天都將出庭憲法法庭言詞辯論。

出席憲法法庭的關係機關包括邱太三、內政部代理人戶政司長張琬宜與萬華戶政事務所代理人王雪梅。

法務部主管民法修改等法令，是否贊成立專法或直接修改現有民法，邱太三在庭上的態度受外界關注。

大法官會議決議請國內憲法學者陳愛娥、張文貞、陳惠馨、劉宏恩、李惠宗及鄧學仁任鑑定人，到庭提供法律意見。

司法院表示，言詞辯論爭點4題綱，包含1.民法第4編親屬第2章婚姻規定是否容許同性別二人結婚？2.答案如為否定，是否違反中華民國憲法保障婚姻自由規定？3.是否違反憲法保障平等權意旨？4.如立法創設非婚姻的其他制度（如同性伴侶），是否符合憲法保障平等權及婚姻自由意旨？1060323

(中央社)