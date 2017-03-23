經濟部稱供電吃緊 公民團體寄存證信函

我要評比

綠色消費者基金會等多個公民團體今天舉行記者會表示，將寄存證信函給總統蔡英文、行政院長林全及經濟部長李世光等人，告知其實台灣不缺電，即使缺電也可用限電辦法執行。

綠色消費者基金會董事長方儉表示，電源不足時期限制用電辦法明確規定6階段減少用電措施，前5階段針對工業大用電戶，根本不會造成民生用電「分區輪流停電」這樣極端的缺電情境。

他說，台灣發電機組超過所需用電量甚多，電力市場上基本上是供遠大於需。

方儉表示，據限電辦法，再加上對占用電量60％的「需量競價措施」、「用戶群代表」與可停電力方案等，對產業而言，限電不但不會有損失，反而從「虛擬電廠」賣電給台灣電力股份有限公司，還可賺錢。

他說，如果台電、經濟部再以「缺電」恐嚇人民，足證是蓄意犯，將採取法律行動制止不法行為。1060323

(中央社)