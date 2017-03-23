英恐攻瞬間婦墜泰晤士河 畫面駭人
英國國會大廈附近發生恐怖攻擊，錄到的現場畫面顯示，歹徒駕駛的汽車在西敏橋的人行道上高速行駛、衝撞行人，有1名女性從橋上掉進泰晤士河，畫面駭人。
所幸，這名婦女令人難以置信地獲救生還。「每日郵報」（Daily Mail）網站報導，有3名在橋上的民眾死亡，開車歹徒之後又持刀殺害1名警察，然後被擊斃。包括歹徒，這場攻擊造成5人喪生。
目前仍不清楚這名女子是被撞掉到橋下，還是自己跳下去。現場初步報告推測，她是為了閃避那部高速衝撞的四輪傳動汽車，才跳進水中。這輛車後來撞上大笨鐘的護欄。
當地時間下午2時40分，目擊者看見這輛車沿著地標西敏橋高速行駛。警方指出，在汽車停下之前，已造成約40人受傷。
身受重傷的包括兩名研判年約15、16歲的法國籍學生，還有來自南韓與羅馬尼亞的觀光客。（譯者：中央社許湘欣）1060323
(中央社)
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