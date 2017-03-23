陳澄波戶外美術館開展 重現滬尾風華

25日就是美術節，一代畫家「陳澄波戶外美術館」當日將在淡水藝術穿堂揭幕，現場展出包括香港佳士得拍賣公司以相當於新台幣2.12億元拍出的「淡水夕照」等12幅陳澄波作品。

淡水區公所今天舉行「陳澄波戶外美術館」茶會，特別邀請陳澄波文化基金會董事長陳立(柏)現場導覽，並透過大型輸出畫作與短片賞析，介紹戶外美術館的特色。

陳立(柏)表示，雖然美術節也是陳澄波受難紀念日，讓他未能留下更多畫作，但相信透過「陳澄波戶外美術館」的設置，能呈現陳澄波畫作的藝術和人文價值，讓世人體會他對美術的熱情。

民政局代理主任秘書陳怡君說，淡水是一座文化豐富的歷史小城，不論今天或過去都吸引許多人到訪，陳澄波也在1928年至1936年間到淡水遊歷，並創作12幅畫作。

他說，淡水區公所特別與陳澄波文化基金會合作，將這12幅畫作，以「陳澄波戶外美術館」的型態，在淡水的戶外藝術穿堂作系統性的展示。

淡水區長巫宗仁指出，陳澄波這12幅畫作，是用統一規格複印在強化玻璃及鋼製結構畫架上，具防水耐焰的功能，可確保畫作在開放式的戶外空間展示時不易損壞，而行動導覽系統並從畫作視角，提供淡水今昔人文地景對照資訊，方便民眾安排一趟陳澄波淡水寫生行腳探訪。

另外，陳立(柏)也在現場就陳澄波畫作與舊照片的比對導覽畫作場景，像是在「淡水夕照」畫作裡可以找到1930年代淡水的三種船舶、郡役所、舊道格拉斯洋行的兩層樓建築、馬偕醫館屋頂突出於正中央的煙囪，以及改建後的哥德式長老教會的禮拜堂等建物。1060323

(中央社)