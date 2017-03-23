放寬農藥殘留 朝野立委同聲反對

衛福部修正農藥殘留容許量標準，朝野立委吳焜裕、陳曼麗、陳宜民等人今天要求收回成命，否則將造成茶葉出口困境。親民黨立法院黨團幹事長陳怡潔也批評「是在吃水果還是在吃農藥」。

衛生福利部日前修正「農藥殘留容許量標準」增修22種農藥在蔬果等農產品128項殘留容許量，內容包括達滅芬（Dimethomorph）的殘留量放寬，首次開放氟派瑞（Fluopyram）可用於茶樹，殘留容許值為6ppm。

中國國民黨立委陳宜民說，昨天台灣區製茶工業同業公會特別針對氟派瑞發函給所有會員與公部門，要求不要一次貿然開放到6ppm，畢竟國際上在茶葉類都未訂出容許量，貿然開放恐怕反造成我國茶葉出口困難，明顯不是茶農也不是茶商要求開放。

民進黨立委羅致政偕同陳曼麗、吳焜裕等人召開記者會質疑決策有問題，從氟派瑞殘留的國際標準來看，日本容許蔬菜上殘留0.5ppm，歐盟食品安全局2014年評估報告，土豆、大蒜等從0.1ppm限縮至0.05ppm，台灣是重要的茶葉輸出國，如果標準比別國還寬，對茶葉輸出絕對造成影響、寸步難行，要求衛福部收回成命。

陳曼麗說，修訂標準一定要有健康影響評估，如果沒有評估，老百姓會有很多問號；檢討放寬農藥許可流程的正當性，食安這個議題絕對不能放鬆。

吳焜裕說，這個決策衛福部長、次長居然不知道，食品安全應根據健康風險評估標準，但目前評估是由農委會農業藥物毒物試驗所來做，能量不是很強，他呼籲國內要建立一個獨立客觀的風險評估機構。

國民黨立法院黨團書記長王育敏說，政府放寬農藥標準，讓民眾吃了更多的農藥，民進黨是執政黨，民進黨立委不應該只開記者會，應該去行政院與總統府，向行政院長林全、總統蔡英文當面抗議。

親民黨立法院黨團幹事長陳怡潔透過臉書表示，衛福部悄悄地公告，未來真不知吃的是更健康的蔬果，還是多種農藥交互的毒藥？當我們還在擔心著日本核食、美國豬會不會進口台灣，沒想到近在眼前的食安危機竟然偷偷準備要荼毒我們。

陳怡潔說，政府告訴我們蔬菜多洗10分鐘就可以了，多洗10分鐘就是農藥沒問題的解套嗎？蔬菜要洗乾淨不用政府來教，但偷偷公告對民眾餐桌蔬菜有危害的修正農藥容許量，就是有鬼，絕對要檢討並向全民報告。

陳怡潔要求食藥署撤銷這項公告，同時對於這項評估何來？是否又受到來自何方勢力的壓力，為何政府讓很多農產品的殘留標準比歐盟還高？都必須告訴大家，農藥殘留量不是不能檢討，但對於農藥交互作用對人體的影響風險評估迄今卻沒有看到。1060323

(中央社)