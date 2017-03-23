雄檢海巡東沙威力掃蕩 首扣外籍漁船
高雄地檢署與高雄第五海巡隊聯手執行「東沙海域擴大威力掃蕩」專案，逮捕非法侵入東沙的大陸漁民20人，並首度扣押一艘漁船押解至高雄港。
高雄地檢署透過「大高雄地區環境暨國土保護聯繫平台」，由行政院海岸巡防署海洋巡防總局第五海巡隊提報，獲悉有外籍漁船越界東沙海域頻傳，為保護「東沙環礁國家公園」珍貴海洋生態資源，指派國土環保兼企業犯罪專組主任檢察官李宛凌等偵辦。
檢察官指揮海巡署海洋巡防總局、洋巡第五海巡隊、海岸巡防總局東沙指揮部、岸巡第五總隊等，會同海洋國家公園管理處東沙管理站動員77人及1艦4艇執行「東沙海域擴大威力掃蕩」專案。
檢警查獲正在東沙島24浬海域內從事漁撈作業的港澳籍漁船「台沙2288」號，在船上活艙內查獲秋姑魚、龍占魚、臭肚魚、鸚哥魚、角蝶魚、刺尾鯛魚、笛鯛魚、條紋石鱸魚、雀鯛魚等，總重初估約350公斤。
檢察官指示將魚類進行採樣後，當場發還東沙管理站野放，並扣押供犯罪所用的「台沙2288」號漁船，逮捕方姓船長及漁工共20人，連人帶船自東沙海域解送至高雄港。
檢方訊後，認方姓船長等20人涉犯入出國及移民法第74條未經許可入境、違反國家公園法第13條第2款、第25條在國家公園區域內捕捉魚類等，犯罪嫌疑重大，但都坦承在東沙島24浬海域內從事漁撈作業多時，責付洋巡署第五海巡隊後續偵查。1060323
(中央社)
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