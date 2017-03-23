抗網路色情 印度令IT企業高層來開會
在推動「讓強暴者蒙羞運動」的印度婦女克瑞希南訴願下，印度最高法院昨天下令Google、微軟、雅虎、臉書的高層到印度參加會議，討論如何阻止網路性虐待影片在印度出現。
15歲曾遭8人輪暴的44歲印度婦女克瑞希南（Sunitha Krishnan），為阻止印度強暴案不斷發生且幫助強暴案被害人，在南印大城海得拉巴（Hyderabad）經營非政府組織「普拉姬瓦拉」（Prajwala），並推動「讓強暴者蒙羞運動」。
克瑞希南認為，網路色情內容，尤其是強暴犯自拍強暴和性虐影片上傳，容易助長更多印度強暴案發生。
因此，克瑞希南和她的非政府組織曾蒐集這些影片網路連結交給印度警方，希望警方偵辦，但警方卻不予理會，因而向最高法院提出訴願，要求解決網路性虐影片問題。
「今日郵報」（Mail Today）今天報導，印度最高法院22日開庭後下令Google、微軟、雅虎、臉書等企業必須派高層於4月5日到20日參加印度電子資訊技術部（Ministry of Electronics and Information Technology）召開的會議，討論如何杜絕印度境內線上性虐待、性侵和兒童色情影片的問題，希望這些資訊界巨擘協助在網路阻絕這些色情影片。1060323
(中央社)
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