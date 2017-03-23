日本侵澎湖122週年 音樂會療癒宣示和平
今天是日本佔領澎湖122週年紀念日，台日兩地的文史友人一起在當年登陸的龍門裡正角紀念碑前紀念，同時透過和平音樂會，讓悠揚的樂聲向世人宣示愛與和平。
這場以共同記憶創造愛與和平「不忘1895年3月23日」活動，今天上午8時在湖西龍門裡正角舉行，包括來自台北教育大學教授楊孟哲、日本東亞歷史文化學會，澎湖縣政府、文化局（石老）古石季刊、湖西鄉長吳政杰、日本馬公會創會長林麟祥和龍門國小師生等近100人與會，楊孟哲亦贈書給龍門國小師生。
來自日本橫笛音樂家矢野實現場以橫笛演奏日本荒城之月與台灣民謠雨夜花等，來宣示愛自己、也愛別人、愛國家，也愛別人的國家，尊重生命，維護自然，提升人權，共進和平新紀元。
澎湖湖西鄉讀書會昨天也就探討日本佔領澎湖的珍貴史實，鄉長吳政杰表示，歷史歸歷史，許多歷史事件，澎湖都扮演關鍵的地位，過去發生的事件不是很愉快，但都是值得做為經驗、借鏡或是教訓，自然有它價值與意義存在。
澎湖文史工作者蔡福松說，歷史是一片鏡子，鉅細靡遺的把整個事件的始末，佐以珍貴圖片還原真相，讓大家瞭解過去的歷史。楊孟哲也指出，澎湖的位置是台灣歷史的延伸，過去的歷史可以原諒，但是不能夠忘記。
甲午戰後，西元1895年（清光緒21年）3月15日日本海軍司令伊東率軍由九州佐世保軍港出發，23日到達澎湖裡正角，選擇平坦的地形，展開攻擊，佔領馬公城及澎湖群島，成為爾後攻台的大本營，今天適逢122週年紀念日。
「日軍上陸紀念碑」長年歷經風雨侵襲，澎湖文史工作者20多年前倡議修復，湖西鄉公所在93年原地重建，並經評定為縣定古蹟，縣政府文化局也在103年5月在龍門裡正角附近立有「日軍上陸紀念碑」作為紀念。1060323
(中央社)
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