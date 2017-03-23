兒童腎病好發在3歲 觀察尿液早提防

兒童慢性腎臟病有一半是因先天腎臟、泌尿道異常引起，好發年齡為3歲。醫師提醒，家長可觀察孩童尿液，若血尿、泡沫尿、臉色蒼白、體重減輕，都要注意。

根據「台灣兒童慢性腎臟病主因及現況趨勢」報告，兒童罹患慢性腎臟病的主因有51.9%是先天性腎臟及泌尿道異常、48.1%為腎絲球腎炎、1.7%為先天性代謝異常症或遺傳疾病，相較成人罹患慢性腎臟病主因多為糖尿病腎病變、腎絲球腎炎或高血壓大不相同。

高雄榮總兒童醫學部主任邱益(火宣)受訪時表示，推估台灣約有20萬名慢性腎臟病童。孩子出生後到3歲左右身體各器官漸趨成熟運作，兒童腎病若因先天性器官結構異常，好發年紀多在3歲。若是因後天感染導致腎絲球腎炎則平均好發年齡大多落在9至10歲。

邱益(火宣)表示，兒童慢性腎臟病高危險群有分許多類型，最主要仍以先天性泌尿道異常因素佔大宗。根據研究，每800至1000名出生新生兒中，就有1名可能患有自體顯性多囊性腎疾病。

他說，台灣每12名新生兒中就有1名是早產兒，由於早產兒腎臟功能相較足月新生兒較不成熟，也是慢性腎臟病的高危險群。第二常見原因是腎絲球腎炎，其中以紅斑性狼瘡性腎炎與巢狀絲球硬化症引起者為主，多以蛋白尿與下肢及眼皮水腫為主要臨床症狀。

如何觀察是否有腎病前兆，邱益(火宣)表示，家長及兒童可採以下檢查方式，例如：血尿、泡沫小便、多尿、排尿有刺痛、頻尿、排尿不順暢或突然有尿意、尿液中有沙或雜質、尿量減少、腰痛、生長遲緩、面部蒼白或血壓高等，來觀察是否有腎病的前兆。

The Kidney Kid 腎臟超人健康飛行計畫今天在台北市中正區忠義國小起跑，將深入弱勢及偏鄉校園與北、中、南4家小學合作共同推廣「護腎三多計畫」。鼓勵學童多喝水、多運動、多吃蔬菜水果，從小建立健康生活習慣，教導偏鄉孩童了解腎臟相關的知識及保持腎臟健康重要性。1060323

(中央社)