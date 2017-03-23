女團T-ARA素妍和寶藍5月期滿離隊

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南韓女團T-ARA所屬經紀公司MBK娛樂今天表示，T-ARA成員素妍和寶藍5月15日合約期滿後，將離隊單飛。

女團T-ARA其餘4名成員居麗、恩靜、孝敏、智妍則與公司續約至12月底，繼續開展個人活動和海外演出。

南韓「亞洲經濟」報導，稍早，MBK娛樂表示，公司與T-ARA合約將於5月到期，T-ARA將於當月最後一次以完整陣容發售專輯。

MBK娛樂表示，雖然素妍和寶藍新專輯活動和演出將於6月底結束，但其餘成員將繼續活動，兩人離隊並不意味著T-ARA解散。公司會與4名成員商量12月以後的簽約事宜。

據報導，T-ARA於2009年出道，今年是出道第8年。T-ARA推出「Bo peep bo peep」、「roly poly」、「Lovey Dovey」等多首歌曲深受大眾喜愛，但自從「T-ARA排擠成員花英事件」曝光後，人氣一落千丈大暴跌。1060323

(中央社)