大港開唱周末登場 禁區「蓬萊商港」首度開放
高雄大港開唱25、26日即將登場，今年主辦單位首度搭起120公尺的大港橋，連接蓬萊商港區，開放全新領域，帶領民眾走進過去到不了的「禁區」，屆時預計駁二特區單日將湧入上萬人，高市文化局建議，盡量搭乘大眾交通工具前往。
高市文化局長尹立表示，大港開唱歷經9屆、11個年頭，今年除了卡司堅強之外，特別之處在於首度搭起120公尺的大港橋，帶領民眾走入過去管制的蓬萊商港區，「真正在『大港』開唱，在一片環海的港區進行最生猛、最海味的音樂祭」。
蓬萊商港區以往出入口有港警哨所管控，對市民來說是神秘禁區，這次文化局利用「2017大港開唱」，特別與港務公司合作，讓參與的市民可從駁二的大義區，利用大橋通往位於蓬萊商港區的九號露置場的南霸天舞台，初估可容納4500人。
文化局表示，大港開唱邀請約80組國內外知名樂團及歌手，如日本PassCode、GLIM SPANKY、酒井法子、愛的魔幻LOVE PSYCHEDELICO、Fear, and Lathing in Las Vegas、歐洲Foxblood、香港杜汶澤、香村xWonderland、雞蛋蒸肉餅、台灣的閃靈、旺福、舒米恩、宇宙人、鄭宜農、濁水溪公社、滅火器ft.王世堅、陳雷&孔鏘大樂隊、魚蹦興業、楊秀卿與台灣微笑念歌團、達康.com等參與演出，門票1周前已全部售罄。
主辦單位今晚才要開始搭設長120公尺、寬10公尺的大港橋，在禁區開唱的魅力無法擋，預計單日將吸引上萬人湧入駁二特區，周邊交通是一大考驗，文化局呼籲民眾搭捷運、公車前往，順便以漫步方式，體驗亞洲新灣區的文創魅力。
(中時)
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