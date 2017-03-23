近千份挺婚姻平權連署書促請立委支持

護嘉盟成員呼籲政府立法支持婚姻平權。（廖素慧攝）

護嘉盟成員王鑫業簽署連署書。（廖素慧攝）

針對明天即將舉行的大法官審理婚姻平權釋憲案，守護嘉義性／別聯盟（護嘉盟）今天上午召開聲援記者會，表達希望大法官對釋憲案做出有利婚姻平權通過的判決、請蔡英文總統兌現支持婚姻平權的競選承諾、呼籲地區立委支持等3大訴求，並將送近千份連署書給選區立委促請支持。

護嘉盟表示，已蒐集970份嘉義地區的挺同志婚姻平權的連署書，近日內將寄送給嘉義市立委李俊俋、嘉義縣立委陳明文及蔡易餘，表達在地民眾支持婚姻平權的聲音，呼籲立委們要積極推動婚姻平權。

護嘉盟成員王鑫業就讀中正大學的馬來西亞僑生，他首次透過臉書直播向遠在馬國的母親坦認自己是同志，他說，台灣推動性／別平權比馬來西亞有進展，但仍不夠，將來他想帶著台灣經驗返回馬國促進性／別平權。

(中時)