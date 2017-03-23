修農會三法 藍綠看法不同

國民黨立委張麗善今天表示，民進黨假轉型正義、改革之名，要修改農會三法，只是意圖要殲滅農會，公布農民個資，買票的都是綠營助理，根本是「作賊喊抓賊」。

張麗善與國民黨立法院黨團書記長王育敏、國民黨立委陳超明等人，上午在立法院召開記者會。

張麗善說，民進黨用國會多數，利用職務上在立法院經濟委員會修改農會選舉辦法，將96萬農漁民個資曝光，再用名冊買票，是作賊喊抓賊，他嚴正譴責民進黨不要將黑手介入農會選舉。

她說，基層農會選舉雖然完成改選，但希望檢調能夠勿枉勿縱。

王育敏說，日前傳出涉及農會選舉賄選案的，分別是民進黨立委蘇治芬的秘書，以及時代力量立委洪慈庸的助理，國民黨團要請全國民眾幫忙把關，民進黨完全執政後，就想介入各種選舉，現在用賄賂的方法，國民黨團不能認同這樣的行為。

張麗善說，民進黨還想假轉型正義、假改革之名，要來修改農會三法。她說，會賄選的人，會站在農民的立場嗎？張麗善認為，修法只是要意圖殲滅農會。

民進黨立法院黨團書記長李俊俋說，農會選舉有沒有在買票、誰在買票，大家都非常清楚，如果有這類情事，都要求應該依法辦理。

他說，農會選舉制度這麼久以來，問題層出不窮，是不是要重新思考制度問題出在哪，還要堅持用這個制度嗎，比較重要的是如何討論制度的問題，而不是在指控誰。1060323

(中央社)