修農會三法 藍綠看法不同
國民黨立委張麗善今天表示，民進黨假轉型正義、改革之名，要修改農會三法，只是意圖要殲滅農會，公布農民個資，買票的都是綠營助理，根本是「作賊喊抓賊」。
張麗善與國民黨立法院黨團書記長王育敏、國民黨立委陳超明等人，上午在立法院召開記者會。
張麗善說，民進黨用國會多數，利用職務上在立法院經濟委員會修改農會選舉辦法，將96萬農漁民個資曝光，再用名冊買票，是作賊喊抓賊，他嚴正譴責民進黨不要將黑手介入農會選舉。
她說，基層農會選舉雖然完成改選，但希望檢調能夠勿枉勿縱。
王育敏說，日前傳出涉及農會選舉賄選案的，分別是民進黨立委蘇治芬的秘書，以及時代力量立委洪慈庸的助理，國民黨團要請全國民眾幫忙把關，民進黨完全執政後，就想介入各種選舉，現在用賄賂的方法，國民黨團不能認同這樣的行為。
張麗善說，民進黨還想假轉型正義、假改革之名，要來修改農會三法。她說，會賄選的人，會站在農民的立場嗎？張麗善認為，修法只是要意圖殲滅農會。
民進黨立法院黨團書記長李俊俋說，農會選舉有沒有在買票、誰在買票，大家都非常清楚，如果有這類情事，都要求應該依法辦理。
他說，農會選舉制度這麼久以來，問題層出不窮，是不是要重新思考制度問題出在哪，還要堅持用這個制度嗎，比較重要的是如何討論制度的問題，而不是在指控誰。1060323
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。