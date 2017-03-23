士林官邸玫瑰花展登場 超過1600株

台北市士林官邸玫瑰花展今天登場，為期15天，園區栽植超過1600株各式品種玫瑰，並找來日本押花大師國寶級大師杉野宣雄助陣，展出作品。

士林官邸玫瑰花展與陽明山海芋季是近期最重要的大展，民眾可到台北一次欣賞兩種海芋及玫瑰的美，而士林官邸是少數玫瑰花種類、數量眾多，又位在都市的地方。

北市工務局在官邸玫瑰溫室以「綺麗玫瑰花嫁情」為主題，找來日本押花大師杉野宣雄展出其4幅作品，其中以玫瑰花朵勾勒出的「愛情」最為搶眼，將玫瑰花與愛情的意涵展露無遺。

北市工務局公園處長黃立遠說，除了日本大師，也邀請台灣知名押花團體「不可思議押花俱樂部」及「麗乾花家族」，運用玫瑰押花天然的色澤與質感，呈現出美麗景緻的花嫁情。

公園處園藝管理所主任賀綺華表示，目前官邸玫瑰園中新植五大類，包括豐花玫瑰、英國玫瑰、法國玫瑰、大輪玫瑰及灌木玫瑰，超過90個品種1600株玫瑰；同時由荷蘭引進的「蠟玫瑰」，並推出巧克力色蠟玫瑰，在嬌嫩玫瑰花瓣上沾染不同色彩的蠟，可因應不同節慶做變化，並有助延長玫瑰壽命。1060323

(中央社)