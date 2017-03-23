模仿小甜甜性感舞步 亞航空少意外爆紅

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亞航空少納塞在機艙內，模仿小甜甜布蘭妮性感舞步影片爆紅。他表示，沒想到跳舞影片遭瘋傳，他和同事只是一時貪玩才錄下這段影片。

大馬社群網路最近瘋傳亞航空少納塞（Assraf Nasir）在機艙內模仿美國流行音樂偶像小甜甜布蘭妮（Britney Spears）性感舞步影片。

大馬「中國報」報導說，納塞在機艙內跳舞片段在網路瞬間爆紅，不僅YouTube點閱率超過7萬，臉書瀏覽更高達1600萬次。

納塞表示，原本還很擔心因此事遭上司的處罰。

他指出，一直對跳舞很有興趣，也很高興網友對這段影片按讚。

納塞指出，當時和其他同事完成機艙的清潔工作，由於仍有時間等待下一趟的航班起飛，才一時興起讓友人錄下跳舞的影片。1060323

(中央社)