台灣寶島教育展大馬開幕 章計平打氣
駐馬來西亞台北經濟文化代表處代表章計平日前出席雪蘭莪暨吉隆坡留台同學會舉辦的「2017年台灣寶島教育展」開幕典禮，並與現場500名師生及家長交流，場面熱絡。
駐大馬代表處今天發表聲明說，這項活動由雪隆留台同學會會長洪進興主持，並邀請大馬教育部副部長張盛聞及臺灣26所大學院校代表出席。開幕典禮後，章計平與張盛聞一起巡視各參展攤場。
章計平致詞讚揚雪隆留台同學會舉辦該活動，具體呼應落實「新南向政策」，有助擴大人才交流與教育合作。他進一步指出，台灣教育品質優良，深受全球肯定。2017年大馬學生在台就學人數持續成長，達1萬6051人，較2016年的1萬4942人，增加1109人或成長7.42%。
他透露，教育部今年也將提供更多的「台灣獎學金」名額給馬來西亞，從去年20名提高為35名，期望本年有更多的馬來西亞學生赴台就讀，兩國的教育合作關係將較以往更為緊密友好。1060323
(中央社)
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