3年後重見世越號 罹難者家屬激動難言喻
南韓世越號（Sewol）客輪近3年前帶著300多條人命沉入大海，船隻部分結構體今天被撈出水面，罹難者家屬表示，再次看見世越號令他激動得難以言喻。
法新社報導，電視照片顯示，這艘重達6825噸的客輪有1面已在2艘大型打撈駁船之間浮出水面，在船隻生鏽的結構體上還有1條很深的裂縫。
世越號沉船事故為南韓歷來最嚴重的海上災難，當局在事故即將屆滿3週年展開打撈作業。南韓曾多次試圖打撈完整船隻，這次複雜作業為規模最大的行動之一。
據信至今仍未尋獲的9具遺體可能卡在船上，因此將船完整打撈上岸一直是罹難者家屬的主要要求。
許多罹難者家屬今天在作業地點附近的船上，遠眺這項睽違已久的打撈行動。
許弘煥（Huh Hong-Hwan，音譯）在事故中失去16歲女兒，其遺體至今仍未尋獲，他說，「再次看見世越號，我無法形容我現在的感受。」
許弘煥與妻子連同少數失蹤罹難者的家屬，多年來帶著痛苦且不滿的心情在珍島（Jindo）守夜祈禱。
他說，「我等好久了。」
其他罹難者家屬則在距離作業地點最近、才相距1.5公里的東巨次島（Donggeochado）山頂上1處營地守望。
穿梭仁川與濟州島之間的客輪「世越號」，於2014年4月16日沉沒於南韓西南方海域，造成參加濟州島畢業旅行的檀園高中應屆畢業生等304人喪身大海。（譯者：中央社周莉芳）1060323
(中央社)
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