景氣不好 陸企要員工上班玩遊戲賺獎品

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據陸媒報導，上海一家公司要求員工停工一周，但必須每天上網玩遊戲「賺獎品」，如果不服從就辭職。公司方面還表示，市場低迷，這是為了提升公司經營利潤所做的決定。

根據陸媒「21世紀經濟報導」，這家電子商務公司的公告顯示，從20日到26日的一周期間，所有員工出勤時間調整為上午6時到凌晨12時，期間全員參加阿里釘釘企業開工狂歡月「砸錘子遊戲」，玩遊戲期間所獲獎品全部歸公司所有。

公告說，市場低迷，這是為了提升公司經營利潤，經公司管理層和財務核算研究決定，而且員工不得請假遲到早退，「如拒絕服從請直接辦理辭職手續」。

這家公司行政負責人告訴媒體確有此事，表示公司管理層和財務部門經過研究和核算，參加「釘釘」這個遊戲獲得的獎品價值「比我們外貿業務員完成的銷售額還要高。所有我們做出了停工一周玩遊戲的決定」。1060323

(中央社)