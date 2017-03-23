LINE傳健保繳款單是詐騙 健保署闢謠
最近通訊軟體瘋傳「健保費欠費繳款單是假的」訊息，健保署今澄清，強調健保費繳款單不是詐騙，民眾可洽詢健保署確認，否則逾期3個月未繳費，將得面臨催繳、送行政執行。
這幾天網路及通訊軟體上出現「健保費繳款單是假的不要繳納」的訊息，一名因男子懷疑自己收到的健保費欠費繳款單是假的，引發不少民眾疑慮，擔心之前繳納的健保費繳款單，是否也是詐騙。
衛福部健保署今天表示，該名男子接到的繳款單確實是健保署開出，並非像網路謠傳的詐騙手法，近年國內確實有不少不肖份子，打著健保名義進行詐騙，但也僅見過電話詐騙，還未聽過仿造繳款單。
健保署指出，懷疑遭詐騙的男子應是個人因素引發誤解，民眾如對收到的健保費繳款單有疑慮，可撥打繳款單上的洽詢電話，或根據健保署全球資訊網提供的聯絡方式查明確認。
健保署呼籲，民眾不要再轉傳錯誤訊息，避免以訛傳訛，如未繳健保費超過3個月，健保署就會進一步用雙掛號催繳，甚至送行政執行，不過，健保目前已取消「鎖卡」制度，民眾欠費並不會損及正常看病的權益。1060323
(中央社)
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