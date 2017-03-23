國土賤賣疑雲 關鍵人緊咬安倍妻捐款

日本首相安倍晉三夫婦捲入國有地賤賣疑雲，日本國會今天訊問證人-學校法人森友學園理事長籠池泰，籠池強調，前年9月安倍之妻捐款給他，還說是來自安倍晉三。

原經營幼稚園的學校法人森友學園，原本計畫興建新小學「瑞穗之國紀念小學院」（大阪府豐中市），訂於今年春天開校，但遭爆料以相當於市價1成的低價取得國有地，因安倍的妻子安倍昭惠曾擔任這所小學的名譽校長，被質疑是濫用特權當「門神」。

籠池一度想將這新校取名為「安倍晉三小學」，但遭安倍拒絕。

參議院預算委員會今天上午10時許（台灣時間9時許）訊問籠池。 他說，為了今年4月讓「瑞穗之國紀念小學院」可以開校，他非常努力。在他的認知當中，安倍及夫人安倍昭惠、大阪府議會議員等，很多人都能理解他的建校一事，他心存感謝。

籠池說，他忙於建小學之際，或許有些較不妥當的事，做了金額不同的3種契約書，還有對幼兒教育的指導有過度的地方，這些不足之處，他深切反省，也感到抱歉。

有關安倍昭惠的捐款，籠池說：「前年9月5日，請安倍昭惠來演講，在園長室時，安倍昭惠先讓她的隨行人員離開，在只有安倍昭惠與我2人在的情況下，安倍昭惠拿出內裝100萬日圓的信封說：『請收下，這是來自安倍晉三』」，不過安倍昭惠現在說：『完全不記得』，但對我們來說，這是很有名譽的事，所以記憶鮮明。」

為何購得國有地的價格比鑑價便宜了8億多日圓，籠池說：「相關的土地交易，我拜託律師去交涉，最後聽到地價便宜了8億多日圓，變成1億3400萬日圓，出乎意料，我當時也很驚訝。」

有關建小學的批准手續，籠池表示，他向大阪府申請，請已故大阪府議會議長(上白下田)成章、大阪府知事松井一郎及大阪府幫忙。大阪府當時的總務部長等也聽了說明，在批准申請案上做了特別的斟酌，讓他心存感激。

對於籠池的說法，日本政府發言人、內閣官房長官菅義偉在上午的例行記者會上重申，安倍晉三沒捐款，也沒有透過安倍昭惠或事務所的第3者捐款。經問過安倍昭惠，也沒有收據紀錄等，因此認為安倍昭惠未以個人名義捐款。1060323

(中央社)