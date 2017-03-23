邱太三限制高檢署再議發回次數 張熙懷PO文反批法務部

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法務部長邱太三拚司改，日前宣布將限制高檢署再議案發回次數，曾參興吳淑珍國務機要費案蒞庭的高檢署檢察官張熙懷，在檢察官論壇貼文，指法務部以同樣標準要求自己，指法務部未來所承辦公文，嚴格限制部長或其他決策者決行公文，「只能退稿二次，從自己做起！」

張熙懷指出，再議是偵查中司法救濟制度，法務部憑啥法律依據，限制再議發回次數？建請法務部部長恭請總統出面協商，司法院的最高法院受理案件發回次數僅限二次，同樣限制判決發回次數為二次，以昭折服。

張熙懷建請法務部將政策資料攜往監察院，日後如有民眾向監察院陳情，指控檢察官濫行駁回再議聲請，事與高檢署檢察官無涉，請監察院直接發函責成法務部部本部自行調查函復陳情人，並副知高檢署。

他並向司法官同期同學、法務部政務次長蔡碧仲喊話，指蔡長期擔任律師，相信受理承接不少刑事案件，請教限制告訴人救濟之次數，是否適當。

他批評法務部此次目的，一則意在轉移話題，二則志在譁眾取寵。司馬昭之心，路人皆知。

(中時)