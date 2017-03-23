亞投行再增13成員 續向美日招手
中國大陸主導籌設的亞投行今天宣布，新增香港、加拿大等13個成員，成員總數達70個。七大工業國集團（G7）中僅剩美國與日本尚未加入。亞投行發言人說，仍歡迎美日兩國加入。
綜合「21世紀經濟報導」等陸媒報導，亞洲基礎設施投資銀行（AIIB，簡稱亞投行）已批准13個新成員的加入申請。這是亞投行成立以來首次歡迎新成員加入，包括5個域內成員和8個域外成員。
新加入的成員為阿富汗、比利時、亞美尼亞、加拿大、斐濟、衣索比亞、香港、匈牙利、東帝汶、愛爾蘭、秘魯、蘇丹和委內瑞拉。
亞投行行長金立群表示，各國對加入亞投行的濃厚興趣說明，亞投行建設成國際機構取得快速進展。亞投行在每個大洲幾乎都有成員，期待今年稍晚批准更多加入申請。
完成加入相關程序並繳納資本後，上述13個成員將正式加入亞投行。
亞投行發言人表示，新成員加入後，原有成員所占股份和投票權將有調整。此外，亞投行仍然歡迎美國和日本加入。
亞投行2015年4月籌設時確認，意向創始成員有57個，包括英國、法國、德國和義大利。加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）2016年9月訪問中國大陸之際，加拿大宣布申請加入亞投行。
外界認為，美國與日本對加入亞投行一直持保留態度。但金立群與中國大陸前財政部長樓繼偉曾分別公開表示，亞投行的大門對美國與日本敞開。1060323
(中央社)
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