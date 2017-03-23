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縣長親送慰助金到家 老婦誤認詐騙鎖門

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縣長親送慰助金到家 老婦誤認詐騙鎖門
南投縣長林明溱（右）發放慰助金給弱勢縣民，還親自送到住家，1名老婦以為是詐騙集團，遲不願開門，經一番溝通，才化解誤會。（民眾提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 106年3月23日

南投縣長林明溱發放慰助金給弱勢縣民，還親自送到住家，一名老婦以為是詐騙集團，遲不願開門，經一番溝通，才化解誤會。

「開門啦，要讓你領錢，我是縣長、明溱啦！」縣長林明溱21日晚間在縣府一樓大廳發放救助金給多名弱勢縣民，但一名70多歲劉姓老婦遲未現身，林明溱乾脆送到府，老婦還以為是詐騙集團找上門，嚇得不敢開門，林明溱持續說明及溝通逾5分鐘，老婦才終於開門。

這次發放急難慰助金由民間捐款，縣府日前先電話通知，請民眾親自到縣府領取，但老婦接到電話後，直說「你們是詐騙集團，我不信」便掛上電話，直到21日晚間，劉姓老婦果然未出現，縣府人員打電話給老婦，她又再度掛斷，最後索性不接電話。

由於其他弱勢縣民已領取完畢，只剩劉姓老婦，林明溱乾脆率縣府團隊，直奔名間鄉老婦住家，仍吃閉門羹，經多次溝通，老婦終於打開鐵捲門，並直說「抱歉、抱歉，我只有一人在家，我會怕，謝謝縣長」。

劉姓老婦說，從來沒聽過縣府利用夜間時間發放慰助金，因此直覺認定是詐騙集團，她告訴女婿，女婿也說「沒有人在晚上領錢」，她才誤會；林明溱今天解釋說，考量縣民白天須工作，因此通知晚間到縣府領取，以免妨礙民眾日間工作。1060323

(中央社)

關鍵字：縣府林明溱電話縣長詐騙
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