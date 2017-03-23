縣長親送慰助金到家 老婦誤認詐騙鎖門
南投縣長林明溱發放慰助金給弱勢縣民，還親自送到住家，一名老婦以為是詐騙集團，遲不願開門，經一番溝通，才化解誤會。
「開門啦，要讓你領錢，我是縣長、明溱啦！」縣長林明溱21日晚間在縣府一樓大廳發放救助金給多名弱勢縣民，但一名70多歲劉姓老婦遲未現身，林明溱乾脆送到府，老婦還以為是詐騙集團找上門，嚇得不敢開門，林明溱持續說明及溝通逾5分鐘，老婦才終於開門。
這次發放急難慰助金由民間捐款，縣府日前先電話通知，請民眾親自到縣府領取，但老婦接到電話後，直說「你們是詐騙集團，我不信」便掛上電話，直到21日晚間，劉姓老婦果然未出現，縣府人員打電話給老婦，她又再度掛斷，最後索性不接電話。
由於其他弱勢縣民已領取完畢，只剩劉姓老婦，林明溱乾脆率縣府團隊，直奔名間鄉老婦住家，仍吃閉門羹，經多次溝通，老婦終於打開鐵捲門，並直說「抱歉、抱歉，我只有一人在家，我會怕，謝謝縣長」。
劉姓老婦說，從來沒聽過縣府利用夜間時間發放慰助金，因此直覺認定是詐騙集團，她告訴女婿，女婿也說「沒有人在晚上領錢」，她才誤會；林明溱今天解釋說，考量縣民白天須工作，因此通知晚間到縣府領取，以免妨礙民眾日間工作。1060323
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。