雲嘉南區今年首場大型校園徵才 28日南臺科大登場釋7000個職缺

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署與教育部合作，今年首場大型區域校園徵才將於28日於南臺科技大學登場。(曹婷婷攝)

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署與教育部合作，今年首場大型區域校園徵才將於28日早上9:時30分至下午13時，於南臺科技大學登場，此次共70家廠商參與，提供超過7000個工作職缺，歡迎社會新鮮人或有工作需求的民眾，把握找工作良機。

為了讓畢業生早日進入職場，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心與南臺科技大學合作，永康就業中心表示，本次活動一開跑，廠商報名就非常踴躍，很快額滿。

當天到場徵才廠商包括科技業的台積電、聯華電子、群創光電、友達光電、今國光學、奇美材料、益通光能、新世紀光電、可成科技、尊博科技共21家科技業。另也有服務業如爭鮮、肯德基、台灣麥當勞、米塔國際、漢來美食、大億麗緻酒店、全家便利商店、大潤發、麥當勞、統一速達、統一超商、三商行…等17家，傳統產業的堤維西、正新橡膠、志鋼金屬、台南紡織、統一實業…等24家，其他尚有鼎新電腦、聯成電腦等。

此外，今年多了好幾家遊戲開發公司，對遊戲研發有興趣之求職者可以好好把握。各家廠商也提供優渥薪資招攬人才，友達光電的廠務技師、設備維修技師薪資均在4萬4000元，今國光學之光學設計工程師、機構研發工程師、模具工程師薪資在3萬5000元以上，群創光電設備技術士起薪也有3萬3000元，另服務業之台灣麥當勞餐廳襄理、米塔國際展店儲備幹部、大潤發儲備幹部等，只要有心學習，薪資都在3萬以上。

永康就業中心黃豑頡主任表示，結合區域性校園徵才已連辦3年，前2年效果非常好，所以今年持續與南臺科技大學合作，開出的職缺逐年遞增又多元。活動除了徵才外並辦理職業性向探索也聘請業界人資主管為社會新鮮人做履歷健檢，提供求職民眾撰寫履歷自傳的新視野，讓民眾求職無往不利。

當天亦有永康就業中心「i」分享物資交流活動，當天活動辦法：參加【快手疊杯i分享活動】即可挑選自己需要的物資，擔任『i』分享大使，拍照上傳FB打卡再加永康LINE好友，再贈送一份好禮。欲知活動詳情可上雲嘉南分署網站：http://yct168.wda.gov.tw/或臉書搜尋關鍵字「賈好嘉」或電洽：06-2038560永康就業中心及南臺科技大學官網查詢。

(中時)