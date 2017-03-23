慈母病危 前「球王」戴伊淚灑比洞賽宣布退賽
去年3月Dell世界比洞賽，澳洲名將戴伊奪冠後重登「球王」寶座，這是他高球生涯具意義其中1場比賽；23日，當他準備在這場比賽爭奪衛冕時，打到第6洞卻中途宣布，是將他打造成「球王」的母親病危，讓他無心戀棧，賽後受訪不禁難過流下英雄淚。
29歲的戴伊，父親是澳洲人、母親是菲律賓人，他6歲時拿著父親從垃圾推裡檢來的1支球桿，開始與高球結緣，但真正把他推上世界第1頂峰的人，是她的母親─丹寧。
戴伊10歲那年父親胃癌病逝，他承受不了打擊，12歲那年成了酗酒打架的不良少年日子度過 ，不過當時受前球王伍茲影響，依然熱愛高球，母親為了讓他回到正途，四處向人借錢、打工，送他到昆士蘭高球學院就學、打球，如今後來的「球王」地位。
戴伊1周前帶著母親到美國檢查身體，結果被診斷出可能是肺癌未期，必需立即接受手術，戴伊23日世界比洞賽首輪得知這個消息，如擎天霹靂，打到一半就宣布無限期退賽，只想趕快離開球場，回到母親的身旁。
「我歷過父親那一次，非常、非常難過，看到另一個人再承受一次，真的讓人太難受了。我現在只想回到母親身邊，陪她動手術，直到她平安為止。」戴伊流著淚水如是說。
戴伊：「母親不希望自己的情況影響到我比賽，可是怎可能不受影響，我會盡力為她作到最好，因為沒有她，就沒有我今天的高球成就。」。
(中時電子報)
關鍵字：父親
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。