慈母病危 前「球王」戴伊淚灑比洞賽宣布退賽

戴伊因母親病危，世界比洞賽首輪中途退賽。(美聯社)

去年3月Dell世界比洞賽，澳洲名將戴伊奪冠後重登「球王」寶座，這是他高球生涯具意義其中1場比賽；23日，當他準備在這場比賽爭奪衛冕時，打到第6洞卻中途宣布，是將他打造成「球王」的母親病危，讓他無心戀棧，賽後受訪不禁難過流下英雄淚。

29歲的戴伊，父親是澳洲人、母親是菲律賓人，他6歲時拿著父親從垃圾推裡檢來的1支球桿，開始與高球結緣，但真正把他推上世界第1頂峰的人，是她的母親─丹寧。

戴伊10歲那年父親胃癌病逝，他承受不了打擊，12歲那年成了酗酒打架的不良少年日子度過 ，不過當時受前球王伍茲影響，依然熱愛高球，母親為了讓他回到正途，四處向人借錢、打工，送他到昆士蘭高球學院就學、打球，如今後來的「球王」地位。

戴伊1周前帶著母親到美國檢查身體，結果被診斷出可能是肺癌未期，必需立即接受手術，戴伊23日世界比洞賽首輪得知這個消息，如擎天霹靂，打到一半就宣布無限期退賽，只想趕快離開球場，回到母親的身旁。

「我歷過父親那一次，非常、非常難過，看到另一個人再承受一次，真的讓人太難受了。我現在只想回到母親身邊，陪她動手術，直到她平安為止。」戴伊流著淚水如是說。

戴伊：「母親不希望自己的情況影響到我比賽，可是怎可能不受影響，我會盡力為她作到最好，因為沒有她，就沒有我今天的高球成就。」。

(中時電子報)