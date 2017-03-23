宣導反酒駕 蘆洲警巧扮關公、赤兔馬

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蘆洲警分局員警透過幽默詼諧的話劇演出，宣導反酒駕。（譚宇哲翻攝）

藉此呼籲民眾「酒後不開車、開車不喝酒」。（譚宇哲翻攝）

蘆洲警分局犯罪預防宣導團為宣導反酒駕，員警們昨天穿上關公、赤兔馬造型布偶，演出幽默詼諧的話劇，讓喝酒後臉紅通通的關公，不騎赤兔馬，改搭乘黃色的「TAXI馬」回家，藉此呼籲民眾「酒後不開車、開車不喝酒」。

蘆洲警分局表示，酒駕肇事往往造成一個以上的家庭破碎，此次藉由話劇表演，希望從根本防制，讓民眾們一起宣傳「酒後不開車、開車不喝酒」，以避免再有憾事發生。

警方也提醒，酒測標準降低至0.15即違規，只要一瓶易開罐啤酒就有可能超標，違規不僅可處1萬5000至9萬元罰鍰並吊銷駕照外，更有可能觸犯刑法公共危險罪，留下前科，還恐面臨10年以下的有期徒刑，呼籲民眾切勿以身試法。

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(中時)