節約成本 美國空軍考慮封存F-15C空優戰機

F-15是最傑出的空優戰鬥機，當年設計之初，就以「無一磅用於對地」而自豪，如今卻因為性能過於單一，而被考慮是否該被除役。(圖/美國空軍)

為了節約成本，美國空軍正在考慮將F-15 C/ D戰機給封存或退役，使用維護成本較少的F-16來代替。這個決定是在美國眾議院的國防委員會上提出，美國空軍國民警衛隊的史考特．萊斯(Scott Rice)提出這個方案，要是通過，可能會在2020年後執行。

美國空軍時報(AirforceTimes)報導，美國空軍尋找最有效率的運用現有資源的方式，儘可能減少重覆投資與高花費的項目，其中就包括F-15C/D型，至於擁有強大對地攻擊性能的F-15E打擊鷹(Strike Eagle)則沒有被談論。

F-15C/D戰機是純粹的空優戰機，只單純於空中作戰與護航，它是F-15A/B的改良型，採用性能穩定成熟的F100-PW-220型渦輪扇引擎，上頭的雷達與航電設備都一直持續改良，可以發射最新式的AIM-9X響尾蛇X飛彈(Sidewinder X)和AIM-120 先進中程空對空飛彈(AMRAAM)，最新的F-15C/D還安裝了APG-63/V3相陣列雷達，除了沒有匿蹤能力以外，其他的空中性能仍屬頂尖。不過因為只能空中作戰任務，因此被認為性能過於單一，才會討論是否要封存的事宜。

萊斯表示，F-16在經過雷達升級後，可以執行F-15C/D戰機的大部分角色，空防安全上不會有問題。至於F-15C/D的退役時間在訂在何時？萊斯說，美國空軍目前規畫2019的預算，因此今年F-15C/ D還不會退役，在時程上，2020年之前也還不會。

不過同樣參與會議的喬伊．威爾森(Joe Wilson)認為，F-15與F-16性能不同，F-15的機炮數量940發，而F-16只有500發；F-15可以搭載8枚飛彈，而F-16只有6枚，顯然兩種戰機有不同的功能。

萊斯回應：「下任何決策改變現有部隊結構都有風險，但是F-16任務彈性很大，可以新增很多功能。」

眾議員瑪莎．麥克莎莉(Martha McSally)點出問題的核心，就是美國空軍飛行員面臨短缺，因此正在縮編戰鬥機中隊的規模到55個。她擔心美國的空軍的實力是否正在減弱，與俄國、中國大陸的優勢正在縮小當中。

美國空軍發言人安·史蒂芬克(Ann Stefanek)後來說， F-15 C/D是否決定退役還在未定之天，將來都還有變數。他舉例，美國空軍多次提出A-10攻擊棧的汰除案，但是這隻疣豬(Warthog,A-10的暱稱)卻仍然倖存下來。

(中時電子報)