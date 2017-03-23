爆羅霈穎嗆「妳媽死的時間真好」 利菁不堪霸凌險上吊
主持天后利菁與羅霈穎多年前因一雙紅鞋鬧翻，近日這段恩怨又浮上檯面，今(23日)利菁在陳婉若陪伴下開記者會，認確實握有7年多前那場和解飯的錄音，長達3小時45分鐘，對於內容，利菁不願多說，只透露羅霈穎曾說：「要不是妳媽媽死的時間真好，不然我要繼續弄妳！」
利菁稍早現身澄清和羅霈穎7年多前「紅鞋怨」事件，表示會在節目中提及此事絕非為了炒新聞，還原當時因有來賓透露買了很多雙鞋卻不穿，利菁建議對方「為什麼不楦鞋？」然後笑笑地說「難道楦過的鞋就不是新鞋了嗎？」現場有記者問她是否還為舊事生氣，她則回應：「對，只想趁這機會跟大家說，新房子油漆過後、放了家具就變成舊屋了嗎？」
利菁說，發生事情以來，身邊親友都叫她算了，直到聽過錄音檔後，才知道她有多委屈，至於內容，利菁表示7年來她不敢聽錄音帶，近期內為了要把裡面內容整理出來，才重新回憶了這3小時45分鐘，「裡面只有威脅、三字經、很多的秘密」，強調「沒有道歉」。
說到委屈處，利菁忍不住低頭啜泣，發生事情後，老公許仙特地帶她到日本散心，沒想到她無法遠離憂鬱情緒，看到一旁的櫻花樹竟默默說：「我可以在這裡上吊嗎？」也吐露7年多來多次在老公懷裡大哭，是老公家人與公司的支持，才讓她重新站起來。
問到錄音檔內容，利菁說：「3個小時太長了，裡面牽扯太多了」，並爆出羅霈穎曾嗆：「要不是妳媽媽死的時間真好，不然我要繼續弄妳！」利菁解釋母親2005年過世，當時她無法理解，但現在覺得「過去了」，只希望社會大眾能給她公平的評價。
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(中時電子報)
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