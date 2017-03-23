清晨大雨 北水局趁勢再人工增雨

把握22日晚間及23日清晨的大雨，水利署北區水資源局今天清晨5點再施作人工增雨作業。（陳育賢翻攝）

雖然昨天深夜至今天清晨北台降下大雨，加上北水局施作人工增雨，但各水庫蓄水率仍維持在低檔。（陳育賢攝）

把握22日晚間及23日清晨的大雨，水利署北區水資源局今天清晨5點分別在石門、寶二、永和山、明德、鯉魚潭等水庫集水區施作人工增雨作業，不過，水庫蓄水率仍維持在低檔，石門只有45％、寶二更只有43％，水利署呼籲民眾還是節約用水。

(中時)