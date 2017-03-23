香港將成為亞投行新成員

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中國大陸主導創建的亞洲基礎設施投資銀行（AIIB）今天公布，香港在繳付第一期實繳股本後，將會成為亞投行的新成員。

香港財政司司長陳茂波對此表示歡迎。

他說，香港的專業及金融服務業會為亞投行的工作作出重要貢獻；香港參與亞投行的運作也可以為業界帶來新機遇，並鞏固香港的國際金融中心地位。

亞投行是一家多邊發展銀行，為基礎設施發展和亞洲區域互聯互通提供財政支援。

香港方面期待可以成為亞投行的財資平台。1060323

(中央社)