台南1男陳屍車內 疑舉槍自盡

(中央社記者張榮祥台南23日電）台南市安平區府前四街停車場今天中午被人發現有1名男子疑在車內舉槍自盡，死亡時間初估已1天，警方已通知家屬指認。

有民眾中午到府前四街停車場取車，看到另1輛車內駕駛座有人，嘴角紅紅，這名民眾不以為意，開車離開辦事，返回時又過去看一下，情況未變，驚覺有異，再找他人辨識後報警。

台南市政府警察局第四分局初步調查，男子疑舉槍自盡，射擊自己的右邊太陽穴，子彈未貫穿。警方在死者身上找到1個皮夾，內有1張證件，證件所有人是50歲陳姓男子，台南市人。

消防局推測，死者臉部已出現浮腫，死亡時間應有1天，真正死因待警方進一步調查釐清。1060323

(中央社)