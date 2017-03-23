慢飛天使漫遊動物園 提前過兒童節
對大部份的兒童而言，和家人、朋友一起出遊很平常，但對遲緩兒慢飛天使及其家庭，卻不是件容易的事；兒童節將到，高雄市社會局兒福中心結合民間社團，今天上午帶領350名慢飛天使及其家人逛遊壽山動物園，一圓到動物園看動物的心願，提前過兒童節。
兒福中心結合中山陽光社會關懷協會、北區扶輪社、城北國際同濟會及公益彩券盈餘基金補助，今天上午在壽山動物園辦理「慢飛天使漫遊動物星球」活動。
活動一開始，社會局早療中心工作人員、樹德科技大學兒童與家庭服務系志工們，帶來熱情的迎賓活動，主辦單位精心準備兒童節禮物、可愛胖卡車現做的雞蛋糕、棉花糖、爆米花，還請到高雄市剛誕生的公益彩券吉祥物「公彩天使」陪同看動物、聽導覽。
還有魔術、造型氣球演出及親子遊戲，活動過程中，孩子們不時發出開心的笑聲，大家提早度過難忘的兒童節。
(中時)
關鍵字：兒童節、慢飛天使、慢飛天使漫遊動物星球、兒福中心
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