慢飛天使漫遊動物園 提前過兒童節

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高市社會局兒福中心今天帶領數百位遲緩兒慢飛天使逛遊壽山動物園 ，大家高興合影。（呂素麗攝）

高市慢飛天使逛遊壽山動物園，一圓看動物的心願。（呂素麗攝）

高市慢飛天使逛遊壽山動物園，與工作人員高興互動。（呂素麗攝）

對大部份的兒童而言，和家人、朋友一起出遊很平常，但對遲緩兒慢飛天使及其家庭，卻不是件容易的事；兒童節將到，高雄市社會局兒福中心結合民間社團，今天上午帶領350名慢飛天使及其家人逛遊壽山動物園，一圓到動物園看動物的心願，提前過兒童節。

兒福中心結合中山陽光社會關懷協會、北區扶輪社、城北國際同濟會及公益彩券盈餘基金補助，今天上午在壽山動物園辦理「慢飛天使漫遊動物星球」活動。

活動一開始，社會局早療中心工作人員、樹德科技大學兒童與家庭服務系志工們，帶來熱情的迎賓活動，主辦單位精心準備兒童節禮物、可愛胖卡車現做的雞蛋糕、棉花糖、爆米花，還請到高雄市剛誕生的公益彩券吉祥物「公彩天使」陪同看動物、聽導覽。

還有魔術、造型氣球演出及親子遊戲，活動過程中，孩子們不時發出開心的笑聲，大家提早度過難忘的兒童節。

(中時)