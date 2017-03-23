毒犯8年苦窯深造 女用包藏毒咖啡包被逮

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65包毒咖啡包及改造手槍等。（徐養齡攝）

葉嫌藏毒用的女用包包。（徐養齡攝）

新竹縣葉姓槍毒犯入獄8年多，在苦窯「深造」成功，1個多月前出獄後靠改槍、賣毒咖啡包賺錢，還刻意將毒品藏在女用包包躲避查緝，警方23日埋伏整夜，順利逮到葉嫌，起出65包毒咖啡、2把半成品改造手槍及工具。

警方調查，33歲葉嫌過去曾因毒品、槍砲等案，入獄服刑8年多，年輕歲月就此葬送，在牢裡疑似受到「高人」指點，練就改槍技術，更得知近來毒咖啡包在市面上正夯，出獄後靠販毒及改槍販售維生。

警方指出，葉嫌惟恐再被抓回去蹲，出獄以來幾乎都暫居在朋友提供的套房，家中堆滿改槍工具，還刻意將毒咖啡包包裝成面膜隨身包，趁夜間載傳播妹穿梭夜店、卡拉OK店時，藉機向客人兜售毒品。

不過葉嫌百密一疏，隨著「事業」愈做愈大，反而在外打架滋事，常與其他傳播公司馬夫發生鬥毆糾紛，引起警方關切、跟監，掌握葉嫌販毒及改槍情資。

市警第一分局偵查隊與刑事局偵四隊第一大隊、竹北分局，昨天傍晚前往葉嫌住處逮人，不過夜貓子型的葉嫌直到早上才出門，警方埋伏多時，發現葉背著女用包包現身，立即一擁而上將他逮捕，從包包內起出65包毒咖啡包，並在其住處搜出半成品改造手槍、子彈12發、毒品吸食器等。

警方透露，葉嫌今年2月才結束8年多牢獄生涯，目前仍在假釋期間，以每包200元購入毒咖啡包，再以400元賣出，不料還沒賺到錢就被警方逮捕，未來恐將面臨更重刑責，訊後被依毒品、槍砲罪嫌移送偵辦。

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(中時)