從撿垃圾到世界拳王 另一泰國傳奇

日前在紐約舉行的WBC超輕量級拳擊大賽，泰國籍的四色菊（Srisaket Sor Rungvisai）再度登上世界拳王寶座，他過去從擔任保全撿超市丟棄食物維生的傳奇故事，激發許多人。

泰國媒體「泰叻報」報導指出，四色菊是在1986年出生於泰國東北部四色菊省一個非常貧窮的家庭，13歲那年離家到曼谷謀生，好不容易找到一份百貨公司的保全工作，但每天必須步行數十公里上班，三餐也是靠著撿拾超市所丟棄的食物來過日子，生活過得相當艱苦。

每天為三餐奔波的四色菊，也練就出他超強的毅力和驚人的體力，在一次偶然的機會遇到生命中的貴人，曼谷一家拳擊館的老闆慧眼識英雄，認為他的身材和靈敏度適合當個拳擊手，自此開始他的拳擊手生涯，初期也遭遇挫折和瓶頸，他回想當時最幸福的事，就是喝著女友煮速食麵剩下的麵湯。

由於他的努力和堅持，終於在2010年成為WBC（World Boxing Council）亞洲區超輕量級（Super flyweight）拳王並蟬連5次，在2013年5月3日奪下WBC的世界拳王寶座，並維持了393天。

這一次他捲土重來挑戰拳王寶座，並挑戰成功，再次登上世界拳王寶座，泰國上下都非常開心，泰國總理帕拉育還特別表示祝賀，並指出這是所有泰國人的典範，要大家都以他榜樣，將在28日在總理府接見他，公開表揚。1060323

(中央社)