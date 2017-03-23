印尼小情侶試衣間嘿咻 惡保全網傳曝光

印尼社群媒體流傳1支未成年情侶在購物中心試衣間嘿咻被逮、被迫裸身示眾的影片。警方追查發現原來是購物中心保全惡意散佈這段影片，已逮捕保全並列為嫌犯。

印尼泗水一對只有16歲和15歲的高中生小情侶日前在樂天購物中心（Lotte Mart Mall）試衣間內嘿咻，被購物中心的保全發現，當場強行把這對衣衫不整的小情侶拉出試衣間外，連內褲都不讓他們穿上。

這對小情侶就在衣衫不整的情況下，被保全強迫暴露在購物中心大庭廣眾下，被帶往安檢室盤問。

這對小情侶後來坦承，他們已經不是頭一次在購物中心的試衣間嘗禁果，兩人經常假裝要試穿衣服，一起走進試衣間嘿咻。

不過，購物中心的保全主任只是通知小情侶的家長來領回，並沒有報警。不久後，這段不堪的影片竟然在網路上流傳。

泗水警方調查後發現，原來是購物中心的保全部門主管MK以及他的助理涉嫌把這段影片上傳網路，對未成年小情侶造成極大傷害。

警方已把MK列為色情罪嫌犯，若判決確定，他將面臨最高12年有期徒刑。1060323

(中央社)