印尼小情侶試衣間嘿咻 惡保全網傳曝光
印尼社群媒體流傳1支未成年情侶在購物中心試衣間嘿咻被逮、被迫裸身示眾的影片。警方追查發現原來是購物中心保全惡意散佈這段影片，已逮捕保全並列為嫌犯。
印尼泗水一對只有16歲和15歲的高中生小情侶日前在樂天購物中心（Lotte Mart Mall）試衣間內嘿咻，被購物中心的保全發現，當場強行把這對衣衫不整的小情侶拉出試衣間外，連內褲都不讓他們穿上。
這對小情侶就在衣衫不整的情況下，被保全強迫暴露在購物中心大庭廣眾下，被帶往安檢室盤問。
這對小情侶後來坦承，他們已經不是頭一次在購物中心的試衣間嘗禁果，兩人經常假裝要試穿衣服，一起走進試衣間嘿咻。
不過，購物中心的保全主任只是通知小情侶的家長來領回，並沒有報警。不久後，這段不堪的影片竟然在網路上流傳。
泗水警方調查後發現，原來是購物中心的保全部門主管MK以及他的助理涉嫌把這段影片上傳網路，對未成年小情侶造成極大傷害。
警方已把MK列為色情罪嫌犯，若判決確定，他將面臨最高12年有期徒刑。1060323
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。