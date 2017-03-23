北市警察臨檢 男子褲子沾K他命粉被逮
台北市保安警察大隊日前在大安區執行路口臨檢時，張男開車經過遭攔查，警方聞到毒品味道，他下車時褲子沾了白色粉末，辯稱是油漆，警察經查粉末果真是K他命，把人逮捕到案。
北市保安大隊第三中隊中隊長吳金為率警員謝宗孝、陳泳翰、于琦共4人，20日晚上11時15分在忠孝東路與建國南路口臨檢，攔查一台自小客車，車內有明顯毒品味道，警方請21歲張姓駕駛與同車友人下車配合盤查。
張男供稱絕對沒帶毒品，當他轉身時，員警發現褲子屁股處沾有白色粉末，十分可疑，張男惱羞大喊「我不知道為什麼會在我屁股上啊！」其同車友人也搭腔「是不是剛剛在你們公司滴到的油漆？」
但警方沒有上當，仔細一聞有毒品味道，員警徵得兩人同意下，檢視該車後行李廂，隨即查獲1大包K他命(總淨重99.08公克)，張男才坦承那是他所持有，並堅稱再沒有其他的違禁品了，而他的同車友人也趁機求情，希望員警能夠通融，警方把人帶回警局偵訊。
張男解釋為何持有如此大量毒品，主要是因「買多卡俗」，才一次買了將近100公克的量，供自己吸食，警方訊後把人依毒品罪嫌移送法辦。1060323
(中央社)
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