朴寶劍參與預防自殺宣導活動

南韓演員朴寶劍參與了南韓保健福祉部和中央自殺預防中心推動的預防自殺活動「沒關係嗎？Air Kiss」。

南韓「亞洲經濟」報導，保健福祉部今天表示，朴寶劍在錄製的活動影片中表示，「我們周圍有很多需要安慰的人，首先向他們伸出自己的手，與他們打招呼，這樣是很好的。大家一句溫暖的話語，可能就會給某個人巨大的力量。」

據報導，朴寶劍還在影片中給所有觀眾做了一個飛吻的動作。

目前參與「沒關係嗎？Air Kiss」活動的藝人還有演員柳俊烈、諧星兼主持人劉在石、抒情歌女王白智英等。1060323

(中央社)